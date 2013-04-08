Киянина посадили на 7 років за пограбування чотирьох банків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дарницького району Києва, встановлено, що перший напад на фінустанову зловмисник вчинив у грудні 2011 року. Увірвавшись до відділення одного зі столичних банків по вул. Харьківське шоссе, 4, грабіжник пострілом із револьвера поранив у ногу охоронця та забрав з каси 19 тис. грн.

За півроку, у травні 2012 року аналогічний злочин він скоїв у відділенні банку за адресою вул. Тростянецька, 5. Поранивши зі зброї одразу двох працівників фінустанови, зловмисник викрав 40 тис. грн та втік з місця події.

Наступний напад він вчинив у червні 2012 року по вул. Ялтинській, 12/11. Цього разу співробітники банку не постраждали, проте зловмиснику вдалося заволодіти 124 тис. грн.

Загалом у такий спосіб злочинець заволодів грошовими коштами банківських установ у сумі понад 180 тис. грн.

Грабіжника вдалося затримати у липні 2012 року під час чергового розбійного нападу на відділення банку на проспекті Бажана. Тоді між ним та охороною фінустанови виникла перестрілка. Під час сутички злочинець схопив одну з працівниць банку та, прикриваючись нею від пострілів охоронця, намагався втекти. Незважаючи на опір, зловмисника було затримано та обеззброєно працівниками банку.

Під час судового засідання підсудний повністю визнав свою вину. Вироком суду його визнано винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1, ч.2 ст.187 КК України «Розбій» та засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.