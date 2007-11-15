Книга рекордів України зафіксує нове досягнення - найбільшу живу картину
16:49, 15 листопада 2007Суспільство
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19 листопада 2007 року в 14:00 Софіївська площа Києва перетвориться на полотно для «написання» найбільшої картини, головними дійовими особами якої будуть люди.
Близько 400 осіб стануть творцями шедевру, його «художньою палітрою» і головними героями встановлення рекорду України. Брати участь можуть усі, для кого упевненість і свобода – не просто слова, а – життєва позиція.
Запрошуємо представників ЗМІ.
Інтерв`ю учасників і організаторів рекорду, представників Книги рекордів України – гарантуємо!
Додаткова інформація:
Ігор Підчибій 8 097 5798930
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