Книга рекордів України зафіксує нове досягнення - найбільшу живу картину

16:49, 15 листопада 2007
Суспільство
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19 листопада 2007 року в 14:00 Софіївська площа Києва перетвориться на полотно для «написання» найбільшої картини, головними дійовими особами якої будуть люди.

Близько 400 осіб стануть творцями шедевру, його «художньою палітрою» і головними героями встановлення рекорду України. Брати участь можуть усі, для кого упевненість і свобода – не просто слова, а – життєва позиція.

Запрошуємо представників ЗМІ.

Інтерв`ю учасників і організаторів рекорду,  представників Книги рекордів України – гарантуємо!

Додаткова інформація: 

Ігор Підчибій 8 097 5798930 

   

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