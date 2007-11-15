У Києві автомобіль МВС збив жінку на пішохідному переході

Сьогодні автомобіль, який знаходиться у відомстві МВС, збив пішохода. Про це на прес-конференції повідомив начальник державного Департаменту ДАІ МВС України Олексій Калинський.

О.Калинський уточнив, що сьогодні о 8:00 по вул. Московській автомобіль, який відноситься до автогосподарства МВС України, збив жінку 20-26 років. Це сталося на пішохідному переході, коли жінка, виходячи з автобуса, намагалася перебігти дорогу на червоне світло. За кермом сидів водій, закріплений за цим автомобілем.

На місце події була викликана оперативна слідча група, яка розбиралася з обставинами ДТП. За попередньою версією, винен пішохід, проте зараз важко сказати, чи буде порушено кримінальну справу.

Постраждала дівчина направлена в Інститут нейрохірургії, де проходить обстеження.

АвтоОбоз