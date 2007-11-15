Зростає кількість тяжких злочинів, скоєних у стані наркотичного сп`яніння

Прокуратура Донецької області висловлює стурбованість зростанням тяжких злочинів, скоєних у стані наркотичного сп`яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів з проблем боротьби з незаконним оборотом наркотичних засобів констатувалося, що за 10 місяців 2007 року в області в стані наркотичного сп`яніння скоєно близько 800 злочинів. Причому, майже кожний четвертий із них - тяжкий.

Число офіційно зареєстрованих споживачів наркотиків у області неухильно зростає і на сьогоднішній день становить вже 20 тисяч.

На нараді також акцентувалося, що поточного року підлітками скоєно 2 тис. злочинів, із них 111 - пов`язані з незаконним оборотом наркотиків.

Прокуратура вважає недостатніми заходи з виявлення фактів збуту наркотиків у місцях відпочинку молоді - на дискотеках, комп`ютерних клубах тощо. В цьому прокуратура бачить "явне недопрацювання органів і служб, зобов`язаних займатися профілактикою злочинності серед неповнолітніх, виявленням осіб, які залучають підлітків до наркоманії" .

На нараді було також зазначено, що при організації боротьби з наркоманією зусилля правоохоронних органів повинні бути зосереджені на встановленні й перекритті джерел і каналів надходження наркотичних засобів, наркосировини на територію області, виявленні й припиненні діяльності організованих злочинних груп, що займаються їх збутом.