Названо винних у вибуху газу в Дніпропетровську 13 жовтня

Сьогодні на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки у Дніпропетровську керівник Держгірпромнагляду Сергій СТОРЧАК вперше оприлюднив висновки відомчої експертизи, згідно з якою, винними у виникненні газу є ВАТ “Дніпрогаз” та його посадові особи.

“Експерти відзначають вкрай незадовільну експлуатацію обладнання газорозподільних пунктів з боку ВАТ “Дніпрогаз”. При експлуатації ГРП використовувалося нестандартне устаткування, зокрема саморобні пружини”, - уточнив С.СТОРЧАК. За його словами, висновки експертизи Держкомгірпромнагляду передано до правоохоронних органів, які ведуть слідство у справі за фактом техногенної аварії в Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 23 особи. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Прокуратура Дніпропетровської області за фактом вибуху газу порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, також за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) було порушено кримінальну справу стосовно головного інженера ВАТ «Дніпрогаз» Сергія БАЧУРІНА, генерального директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА та його першого заступника Максима СОРОКІНА. Всіх їх за рішенням суду взято під варту.