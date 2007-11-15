Росія назвала умову, за якої ціна на газ для України може бути 160 дол.

Україна і Росія погодили принципи формування ціни на газ в середньостроковій перспективі, повідомляє прес-служба Мінпаливенерго України. "Узгодження принципів формування ціни газу на середньострокову перспективу завершене. Господарюючі суб`єкти розпочали підготовку відповідних комерційних контрактів", - йдеться в повідомленні.

Такі домовленості були досягнуті у четвер на зустрічі в Москві голови правління "Газпрому" Олексія Міллера та міністра палива і енергетики України Юрія Бойка.

Представники "Газпрому" заявляли, що ціна газу для України в 2008 році може скласти 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоду про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. Середньоєвропейська ціна на газ може досягти 300 доларів за тисячу кубометрів вже в 2008 році.

З 2006 року "Газпром" встановив ціну на газ для України у розмірі 230 доларів за тисячу кубометрів. Завдяки залученню посередника - компанії "Росукренерго", яка змішує в трубі російський газ з середньоазіатським, ціна на кордоні склала 95 доларів за тисячу кубометрів. З 1 січня 2007 року у зв`язку з дорожчанням туркменського газу ціна для України піднялася до 130 доларів.