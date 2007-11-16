Генплан розвитку Великої Ялти передбачає мережу ”вертикального транспорту”...
...легкого метро, ескалаторів і канатних доріг
Влада Великої Ялти має намір до 2025 року створити мережу вертикального транспорту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це головний архітектор проекту Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто», що розробило генплан розвитку Великої Ялти до 2025 року, Андрій КУДЕЛІН повідомив сьогодні журналістам у Києві.
За його словами, в місті планується запровадити новий вигляд швидкісного транспорту, який би сполучав залізницю і узбережжя Південного берега Криму і розвантажив існуючі транспортні потоки в центрі міста. Зокрема, серед планів міських властей - створення легкого метро, а також будівництво вертикального і ескалаторного транспорту.
Крім існуючої канатної дороги на «Ай-Петрі», планується побудувати на горі ще дві канатні дороги і одну - для зв`язку узбережжя із Севастополем.
При цьому автостоянки планується будувати в районі транспортних коридорів.
Довідка УНІАН. Генеральний план розвитку Великої Ялти до 2025 року затверджений Радміном Криму в жовтні 2007 року. Генплан розроблявся для території загальною площею 28,5 тис. га. На цій території розташовані Ялта і Алупка, 22 селища, 8 сіл, довжина морської берегової смуги - 59 км.