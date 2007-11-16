Генплан розвитку Великої Ялти передбачає мережу ”вертикального транспорту”...

Влада Великої Ялти має намір до 2025 року створити мережу вертикального транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний архітектор проекту Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто», що розробило генплан розвитку Великої Ялти до 2025 року, Андрій КУДЕЛІН повідомив сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, в місті планується запровадити новий вигляд швидкісного транспорту, який би сполучав залізницю і узбережжя Південного берега Криму і розвантажив існуючі транспортні потоки в центрі міста. Зокрема, серед планів міських властей - створення легкого метро, а також будівництво вертикального і ескалаторного транспорту.

Крім існуючої канатної дороги на «Ай-Петрі», планується побудувати на горі ще дві канатні дороги і одну - для зв`язку узбережжя із Севастополем.

При цьому автостоянки планується будувати в районі транспортних коридорів.

Довідка УНІАН. Генеральний план розвитку Великої Ялти до 2025 року затверджений Радміном Криму в жовтні 2007 року. Генплан розроблявся для території загальною площею 28,5 тис. га. На цій території розташовані Ялта і Алупка, 22 селища, 8 сіл, довжина морської берегової смуги - 59 км.