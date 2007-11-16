Правда і міфи про вакцинацію...

Міністерство охорони здоров’я занепокоєне кампанією проти щеплення від кору та краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявила завідувач відділу профілактики інфекційних хвороб МОЗ України Людмила МУХАРСЬКА.

За її словами, в Україні активізувалася “антивакцинальна кампанія” з боку певних громадських організацій - проти щеплень загалом і проти запланованої на квітень 2008 року масової імунізації проти кору та краснухи українців віком від 16 до 29 років.

За прогнозом Л.МУХАРСЬКОЇ, якщо в Україні не вдасться вакцинувати дану вікову групу, то у 2012 році Україну очікуватиме черговий спалах інфекцій кору та краснухи, а це може загрожувати проведенню в Україні Євро-2012.

“Щоб визначитися щодо цієї кампанії, в Україні протягом двох-трьох років працювало кілька місій з Всесвітньої організації охорони здоров’я. І це було спільне рішення представників ВООЗ та українських експертів. Програма ліквідації кору та краснухи це не просто примха. Це завдання, яке поставила ВООЗ перед усіма країнами, що співпрацюють з ВООЗ. Більшість країн світу вже провели імунізацію і можуть вважатися країнами, вільними від кору”, - зазначила Л.МУХАРСЬКА.

У свою чергу медичний радник ВООЗ щодо знищення кору та контролю над гепатитом B Чінара АЙДИРАЛІЄВА зазначила, що досвід інших країн доводить, що проведена три роки тому масова імунізація звільнила їх від інфекцій кору та краснухи. “Дана вакцина - випробувана протягом кількох років у різних країнах, у неї добрий профіль ефективності та безпечності. Вона є високоімуногенною”, - сказала вона.

Крім того, заступник представника Бюро ЮНІСЕФ в Україні Ріта ПУТЯЙНЕН наголосила, що імунізація є найекономічнішим та найрентабельнішим засобом захисту від інфекційних хвороб. “Висока якість вакцин, які закуповує ЮНІСЕФ, забезпечується інститутом прекваліфікації ліків, суворими і прозорими міжнародними тендерами. Контроль ведеться незалежним зовнішнім аудитом. ЮНІСЕФ вже замовив для України 9 мільйонів доз комбінованої вакцини для масштабної імунізації навесні 2008 року,” – повідомила вона. При цьому Р.ПУТЯЙНЕН додала, що вакцина проти кору та краснухи з Інституту сироваток в Індії використовувалася для масових імунізацій в Албанії, Вірменії, Азербайджані, Киргизії, Казахстані, Молдові та Латинській Америці, де засвідчила високу безпечність та ефективність.

За словами консультанта ВООЗ Маргарити БАЛАСАНЯН, яка брала участь в усіх масових кампаніях імунізації у країнах колишнього СРСР, жодного доведеного випадку ускладнення від щеплення не зафіксовано. “Наприклад, у Вірменії було щеплено 900 тисяч осіб, а ускладнення були пов’язані, в основному, із втратою свідомості ще до того, як у шприц набирали вакцину,” - зазначила вона.

Амра УЗІКАНІН з Центру контролю та профілактики захворювань в Атланті (США) зауважила, що в Америці обов’язковою умовою для вступу до школи чи до будь-якого іншого навчального закладу є довідка про щеплення проти згаданих хвороб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розроблено національний план з елімінації кору та запобігання вродженої краснухи до 2010 року. У його рамках Міністерство охорони здоров’я України у березні-квітні 2008 року планує провести кампанію імунізації проти кору та краснухи. Додаткова імунізація пов’язана із потужним інфекційним сплеском у 2006 - тоді на кір захворіло понад 46 тис. українців, 5 померло. Якщо не провести додаткову вакцинацію, вже через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих, прогнозують фахівці.

На проведення щеплень з державного бюджету кошти не виділяються. Постачає вакцини, шприци та витратні матеріали на суму 5,3 млн. дол. ЮНІСЕФ.

Водночас представники громадських організацій заявляють, що масштабна вакцинація від кору і краснухи в березні-квітні 2008 року призведе до непередбачуваних наслідків. Зокрема, президент громадської організації “Ліга захисту громадських прав” Вячеслав КОСТИЛЄВ зазначив, що МОЗ «приховує від українців побічні ефекти, протипоказання і особливі застереження щодо використання «вакцини вірусу кору і краснухи живої U.S.P.», якою планують імунізувати 8 мільйонів українців віком від 15 до 29 років - це найрепродуктивніший віковий прошарок населення України. А дана вакцина особливо небезпечна в період зачаття. Таким чином, через рік в нашій країні почнуть народжуватися хворі і знівечені діти. Це - непоправний удар по генофонду нації”.

У свою чергу, лікар-педіатр Наталія КОЛОМІЄЦЬ заявила, що Україну хочуть зробити заслоном для кору, краснухи і туберкульозу в Європі. “Від рутинної імунізації відмовилися багато країн, зокрема, в Англії її немає вже 100 років, в Росії – 10. Хочу звернути увагу на те, що згадана вакцина вирощена на клітках абортованих плодів ембріонів. Цей клітинний матеріал може бути засіяний іншими вірусами, які викликають генетичні і онкогенетичні захворювання. І це буде введено в організм молодого покоління України – а це чверть населення”. За її словами, існує особлива загроза для жінок, які можуть завагітніти, тому зачаття слід уникати впродовж 28 днів після вакцинації.

Як зазначає біолог Тамара ВЕБЕРОВА, імунітет, який формується після щеплень, не гарантує захисту від зараження і діє досить короткий період часу, а не все життя, як це декларується.