Ющенко став лицарем Гробу Господнього

Зустріч із Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ

Учора у Єрусалимі Президент України Віктор Ющенко провів зустріч із Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Глава Української держави відзначив визначну роль Теофіла ІІІ як духовного провідника. Патріарх Єрусалимський вручив Президенту України «Орден Лицарів Гробу Господнього», повідомляє прес-служба Президента. У свою чергу Віктор Ющенко вручив Патріарху Єрусалимському пам’ятні подарунки. Віктор Ющенко з дружиною Катериною також відвідали Храм Гробу Господнього та взяли участь у молитві.

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