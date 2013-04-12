Дніпропетровську вже перекрили тепло

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.

Постачання тепла до житлових будинків припинено у зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря. Лікарні, пологові будинки, дитячі садки та школи опалюватимуться до 15 квітня.

За інформацією Дніпропетровської міськради, станом на сьогодні, з урахуванням боргів минулих років, населення міста заборгувало теплопостачальним організаціям понад 311 млн грн, крім того, борг підприємств та організацій за спожите тепло становить 105 млн грн.

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Рівень сплати за послуги теплопостачання мешканців Дніпропетровська в сезон 2012-2013 рр. становив 72%.

«Теплопостачальні підприємства закликають дніпропетровців розрахуватися з боргами, оскільки від розрахунків споживачів напряму залежить розрахунки підприємств теплокомуненерго за газ», - наголошується у повідомленні міської ради.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровську подачу тепла здійснюють комунальні підприємства “Дніпропетровські міські теплові мережі”, “Теплоенерго”, “Теплотранс” та “Коменергосервіс”. У місті 542 котельні, 385 з них перебувають у комунальній власності.