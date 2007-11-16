Плями мазуту досягли Керчі

Плями мазуту, що опинилися на поверхні моря в результаті аварії російського танкера в Керченській протоці, досягли українського берега в районі Керчі.

За інформацією оперативного штабу МНС України, на борту кормової частини танкера "Волгонефть-139", що затонув у неділю під час шторму в Керченській протоці, на вчорашній день залишалося близько 150 кубометрів мазуту. Понад 900 кубометрів вже відкачано на танкер "Волгонефть-119", але вранці в четвер дві нафтові плями розміром близько 100 кв. м відділилися від кормової частини танкера і почали дрейф у бік українського узбережжя, передає ИТАР-ТАСС.

Незважаючи на зусилля екіпажів суден, що намагалися за допомогою бонових загород і сорбентів запобігти попаданню нафтопродуктів на берег, морські водорості прибережної захисної смуги під Керчю в районі селищ Жуківка і Глейки сьогодні зранку виявилися забрудненими - мазут пропускають бони, що розсуваються триваючим штормом.

За попередніми даними, ширина смуги забруднення суші зараз досягає півкілометра в довжину і близько чотирьох метрів завширшки. Поки що рятувальники вручну зібрали 120 мішків забруднених мазутом морської трави і піску.

Екологи, що відстежують наслідки катастрофи, зафіксували рух ще декількох порівняно невеликих плям мазуту, одна з яких дрейфує в бік українського берега, друга, ймовірно, може потрапити в Азовське море, а третю і четверту вітер погнав у бік Анапи і Таманської затоки.

Фахівці стверджують, що приблизно чверть мазуту, що витік в море, вже осіло на дно, але з настанням тепла, тобто в розпал курортного сезону, нафтопродукт почне спливати на поверхню прогрітої води. Унаслідок чого наслідки катастрофи постраждалий регіон відчуватиме ще років десять.