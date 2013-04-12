Пташиний грип забрав життя вже 10 китайців

Кількість жертв пташиного грипу H7N9, вперше виявленого у людини наприкінці березня, виросло в Китаї за останню добу до 11 - помер ще один житель Шанхаю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державний комітет охорони здоров'я та планування народжуваності.

Раніше повідомлялося про 10 жертв вірусу H7N9, з яких шість осіб померли в Шанхаї, двоє - у провінції Чжецзян, один - в провінції Цзянсу і ще один - в провінції Аньхой.

Держкомітет також повідомив сьогодні про п'ять нових випадки зараження людини вірусом пташиного грипу H7N9 - два хворих в Шанхаї і три в провінції Чжецзян.

Таким чином, станом на вечір п'ятниці всього в Китаї виявлені 43 хворих, поки що всі випадки локалізовані на сході країни: 20 людей захворіли в Шанхаї, 12 - в провінції Цзянсу, дев'ять - у провінції Чжецзян і два - в провінції Аньхой.

Випадків передачі вірусу від людини до людини поки не виявлено. Також не виявлено епідеміологічної зв'язку між усіма випадками захворювань. Немає повідомлень і про масове захворювання на грип H7N9 домашніх птахів.