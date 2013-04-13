Як повідомила УНІАН прес-служба Мінфіну, про це заявила директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну Галина Пахачук.

За її словами, Мінфін планує випуск гривневих казначейських зобов'язань у другому півріччі 2013 року. “Відповідну пропозицію буде направлено уряду найближчим часом, продовжується обговорення принципового питання дохідності таких цінних паперів”, - додала Г.Пахачук. Також вона повідомила про наміри Мінфіну розширити перелік банків-агентів із продажу казначейських зобов'язань за рахунок двох-трьох банків, щоб агентом виступав не лише «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, державний “Ощадбанк” продовжує розміщення дворічних казначейських зобов'язань на пред'явника серії «Б» обсягом 100 млн дол. Розмір доходу за кожним купоном серії «Б» є фіксованим і становить 20 дол. Продаж фізичним особам здійснюється установами банку за вартістю, встановленою Міністерством фінансів України. Також із 11 квітня в банку починається виплата доходу за першим купоном казначейських зобов'язань серії «А», розмір якого за кожним купоном є фіксованим і становить 23 дол.