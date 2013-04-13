На Київщині розмило греблю: просів міст, перекрито дорогу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, розмиття сталося безпосередньо біля мосту через річку Лупа.

«Сталося підмивання опори мосту, яка просіла на 50-60 см. Рух транспорту через міст припинено. Об'їзд населених пунктів і під'їзд до них забезпечено», – йдеться в повідомленні.

Ведуться роботи з відновлення мосту.

Також у Київській області триває відкачування талих і ґрунтових вод для запобігання підтопленню житлових будинків громадян.

Упродовж останньої доби підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій в області здійснено 19 виїздів на відкачування вод.

Згідно з повідомленням, у Васильківському, Броварському, Макарівському районах рятувальники відкачують воду з підвалів приватних житлових будинків, також у цілодобовому режимі техніка працює у Вишгородському, Києво-Святошинському, Бородянському районах і в Ірпінській зоні.

«До ліквідації підтоплень залучено 57 рятувальників, 11 одиниць техніки, 16 мотопомп, також 12 одиниць техніки комунальних служб», – сказано в повідомленні.

Також в повідомленні наголошується, що загалом за добу відпомпано майже 17 905 куб. м води.