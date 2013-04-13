Гідрометцентр попереджає про погіршення погоди
13:19, 13 квітня 2013Суспільство
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На території України очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.
13 квітня погодні умови в Україні значно погіршаться / Фото: News.astv.ru
Український гідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов в Україні 13 квітня.
«Вдень 13 квітня в Україні, окрім східних і Дніпропетровської областей, Криму та Приазов’я, місцями грози, окремі пориви вітру 15-20 м/с; в західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях місцями сильні дощі», – йдеться в повідомленні Гідрометцентру.
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