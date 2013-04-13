Гідрометцентр попереджає про погіршення погоди

На території України очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.

Український гідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов в Україні 13 квітня. «Вдень 13 квітня в Україні, окрім східних і Дніпропетровської областей, Криму та Приазов’я, місцями грози, окремі пориви вітру 15-20 м/с; в західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях місцями сильні дощі», – йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

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