Міліція розшукує підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу

16:10, 13 квітня 2013
Суспільство
791 0

Кримські правоохоронці встановили підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу Кирила Костенка і ведуть його розшук.

Затримати підозрюваного за гарячими слідами не вдалося

Про це ZN.UA повідомив прокурор Автономної Республіки Крим В'ячеслав Павлов.

На питання, чи вдалося розкрити вбивство Костенка за гарячими слідами, В'ячеслав Павлов відповів: «Скажу так: за гарячими слідами не вдалося затримати підозрюваного в скоєнні вбивства. Але робота ведеться планомірно».

«Є особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства селищного голови Сімеїзу. Наразі вжито всіх заходів для встановлення її місцезнаходження», – сказав він.

Прокурор не став детально говорити про особу підозрюваного, посилаючись на таємницю слідства, проте підтвердив, що основна версія злочину пов'язана із земельною сферою.

«Є певні питання, які пов'язані з прийняттям рішень про виділення землі», – сказав В'ячеслав Павлов, зазначивши, що йдеться про невиконання Костенком певних зобов'язань.

Нагадаємо, вранці 26 лютого кілер розстріляв з автомата селищного голову Сімеїзу Кирила Костенка. Вбивство сталося поряд з будівлею Симеїзької селищної ради. У Кирила Костенка залишилися дружина і п'ятеро дітей.

Однією з основних версій вбивства Кирила Костенка була названа професійна діяльність загиблого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter