Міліція розшукує підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу

Про це ZN.UA повідомив прокурор Автономної Республіки Крим В'ячеслав Павлов.

На питання, чи вдалося розкрити вбивство Костенка за гарячими слідами, В'ячеслав Павлов відповів: «Скажу так: за гарячими слідами не вдалося затримати підозрюваного в скоєнні вбивства. Але робота ведеться планомірно».

«Є особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства селищного голови Сімеїзу. Наразі вжито всіх заходів для встановлення її місцезнаходження», – сказав він.

Прокурор не став детально говорити про особу підозрюваного, посилаючись на таємницю слідства, проте підтвердив, що основна версія злочину пов'язана із земельною сферою.

«Є певні питання, які пов'язані з прийняттям рішень про виділення землі», – сказав В'ячеслав Павлов, зазначивши, що йдеться про невиконання Костенком певних зобов'язань.

Нагадаємо, вранці 26 лютого кілер розстріляв з автомата селищного голову Сімеїзу Кирила Костенка. Вбивство сталося поряд з будівлею Симеїзької селищної ради. У Кирила Костенка залишилися дружина і п'ятеро дітей.

Однією з основних версій вбивства Кирила Костенка була названа професійна діяльність загиблого.