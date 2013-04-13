У Київському зоопарку вовчиця покусала співробітницю

Як повідомляється на сайті зоопарку, це сталося вчора, 12 квітня, близько 16.00 під час годування тварини.

Зокрема, після переведення тварини до перегінного вольєру, де відбувається годування, працівниці не закрили навісний замок у вольєрі.

«Сталося так, що замок навісили, але вочевидь не закрили. Вовчиця Стася «скористалася» людською необачністю, зуміла відкрити дверцята та напала на одну з працівниць», – йдеться у повідомленні.

Уникнути серйозних травм вдалося завдяки правильним діям та досвіду працівниць відділу хижих тварин. Постраждалій надали першу допомогу та викликали швидку.

Наразі її стан задовільний, вона перебуває в лікарні, поінформували в прес-службі зоопарку.

Водночас зараз у зоопарку ведеться внутрішнє службове розслідування цієї ситуації за участю Управління екології та охорони природних ресурсів.