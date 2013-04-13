На Тернопільщині річка вийшла з берегів
19:53, 13 квітня 2013Суспільство
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На Тернопільщині через різке танення снігу водою перекрито дві дороги.
З берегів вийшла річка Горинь у Збаразькому районі
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, зокрема затопило дорогу в селі Підлісне Бережанського району та одну з вулиць смт Вишнівець Кременецького району.
Через підвищення рівнів води в річці Золота Липа в селах Жуків та Гиновичі Бережанського району підтоплено 8 будівель.
У Збаразькому районі вийшла з берегів річка Горинь, в Підгаєцькому районі піднялася вода в річці Коропець. Там провели обхідний канал для зменшення поповнення місцевого ставу та укріплення дамби мішками піску.
В місцях підтоплення проводяться роботи з відкачування води.
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