Ющенко бачить Україну світовим лідером

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна повинна стати світовим лідером у виробництві сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед студентами і викладачами Національного аграрного університету.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні Україна посідає шосте місце за експортом зерна, водночас, за його словами, «бути четвертими-п’ятими за цим показником це проблема декількох років».

В.ЮЩЕНКО сказав, що також Україна посідає друге місце за експортом ячменю. Однак, не зважаючи на це, аграрний ринок України, на думку Президента, розвивається дуже повільно. «Ми робимо половинчасті кроки, ми роками спимо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що якщо немає політичної волі на зміни у сільському господарстві, то не можна очікувати прогресу. Президент переконаний, що низку завдань на шляху просування сільського господарства мають взяти на себе науковці, авторитетні люди у цій галузі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні існує хороша кон’юнктура ринку, яка спонукає сільське господарство працювати ефективніше. Враховуючи це, на думку Президента, сільське господарство як один з ключових секторів української економіки зобов’язане мати хороший прогрес.