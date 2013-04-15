Газпром запропонував Литві 20% знижку на газ - ЗМІ

"Газпром" може дати Литві знижку на газ 20%, якщо вона погодиться переукласти довгостроковий контракт і відкладе реорганізацію газової компанії Lietuvos Dujos, співвласником якої є російська монополія. "Газпром" вже домігся аналогічних поступок від Латвії та Естонії, які отримали знижки. Але у Литви, яка готується запустити в Клайпеді термінал ЗПГ і контролює транзит газу в Калінінград, є можливості тиску на "Газпром", пише Комерсант-Україна.

У п'ятницю литовське агентство BNS опублікувало зміст проекту меморандуму, який, за даними агентства, "Газпром" пропонує підписати Литві. Згідно з документом, монополія готова дати країні знижку на газ у розмірі 20%, якщо вона погодиться до 2020 року продовжити довгостроковий контракт, забезпечить надійний транзит газу в Калінінград за прийнятною ціною, відкладе реорганізацію Lietuvos Dujos (37% у "Газпрому") і заморозить судові суперечки з російською монополією. Саме знижки на газ Литва, яка отримує його за однією з найвищих цін в Європі, домагається в останні роки від "Газпрому".

Монополія залишається єдиним постачальником газу в країну (3,3 млрд кубометрів в 2012 році). Довгостроковий контракт між сторонами діє до 2015 року. Литва прагне скоротити залежність від російського газу і збирається до кінця 2014 року запустити термінал з прийому ЗПГ в Клайпеді, щоб забезпечувати половину своїх потреб. За даними Reuters, переговори про постачання ЗПГ до Литви ведуться зі Statoil і американською Cheniere Energy Inc. Також Литва хоче видобувати власний сланцевий газ і розраховує на будівництво ще одного терміналу ЗПГ для всіх прибалтійських країн. Але погодити проект поки не вдалося.

Розділити Lietuvos Dujos за видами діяльності Литва зобов'язалася до жовтня 2014 року, а вже до 31 липня збирається передати свою ГТС від Lietuvos Dujos під управління нової компанії Amber Grid. "Газпром" намагається оскаржити поділ в Стокгольмському арбітражі, а литовські власті хочуть через суд стягнути з "Газпрому" 1,5 млрд євро, переплачених, на їхню думку, за газ через його несправедливу ​​ціну. Але в самій Литві немає єдиної думки щодо поділу Lietuvos Dujos. На початку квітня міністр економіки країни Біруте Весайте заявила, що можна ввести норми Третього енергопакету ЄС пізніше і отримати знижку на газ 20%, як Латвія і Естонія (це і пропонує "Газпром"). Але прем'єр Альгірдас Буткявічюс назвав заяву особистою думкою міністра.