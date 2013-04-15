У Вінницькій області перекинувся автобус: 14 пасажирів - у лікарні

Чотирнадцять людей госпіталізовані в результаті аварії автобуса у Вінницькій області України, повідомляє РІА Новости. Аварія сталася в ніч на понеділок. Автобус, в якому перебувало 25 пасажирів і два водії, їхав із Закарпатської області в Дніпропетровську. Водій не впорався з керуванням, автобус з'їхав у кювет і перекинувся.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 14 осіб постраждали, вони з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до лікарень", - йдеться в повідомленні.