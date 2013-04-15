У центрі Києва горить квартира - мешканців будинку евакуйовують
10:28, 15 квітня 2013Суспільство
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У центрі Києва горить квартира у п’ятиповерховому будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві, сьогодні, 15 квітня, о 09.20 надійшло повідомлення про загоряння однієї з квартир п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Велика Житомирська, 13.
За вказаною адресою виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши на місце, рятувальники розпочали евакуацію мешканців будинку. «5 дорослих та 1 дитину вогнеборці вивели на свіже повітря», - зазначається в повідомленні.
На місці події досі працюють пожежно-рятувальні підрозділи та 8 одиниць спецтехніки.
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