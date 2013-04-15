Під час пожежі в центрі Києва загинула людина
11:39, 15 квітня 2013Суспільство
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Під час гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку за адресою: вул. Велика Житомирська, 13 виявлено тіло загиблої людини, особа якої встановлюється.
Під час пожежі в центрі Києва загинула людина
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.
О 10.22 загоряння було локалізовано, а о 10.52 - ліквідовано.
На місці події досі працюють пожежно-рятувальні підрозділи та 8 одиниць спецтехніки.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.20 до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння однієї з квартир у житловому будинку на вул. Велика Житомирська, 13.
За вказаною адресою виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, які евакуювали з будинку 5 дорослих і 1 дитину.
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