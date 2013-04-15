Під час пожежі в центрі Києва загинула людина

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

О 10.22 загоряння було локалізовано, а о 10.52 - ліквідовано.

На місці події досі працюють пожежно-рятувальні підрозділи та 8 одиниць спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.20 до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння однієї з квартир у житловому будинку на вул. Велика Житомирська, 13.

За вказаною адресою виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, які евакуювали з будинку 5 дорослих і 1 дитину.