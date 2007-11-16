СБУ влаштувала ”Цунамі” у портах України

На виконання доручення Президента України про активізацію боротьби з контрабандою Службою безпеки України у всіх морських торговельних портах півдня України здійснюється довготривала масштабна операція “Цунамі”.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, до заходів у боротьбі з контрабандою залучені спецпідрозділи Головного управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю, які посилені бійцями Центру спеціальних операцій (“Альфа”).

За результатами першого етапу операції “Цунамі” з 1 листопада збільшено митну вартість імпортних товарів на суму понад 2,5 мільйона гривень. Виявлено кілька фактів незаконної діяльності низки посадових осіб контролюючих органів при оформленні експортно-імпортних операцій. Стосовно цих осіб складені протоколи про корупційні дії. Тільки протягом останніх десяти днів не допущено ввезення в Україну близько 30 контейнерів м’ясопродукції без належного оформлення документів. Виявлено 27 спроб порушення митних правил, вилучено товарів на суму понад 440 тисяч гривень. За підозрою у невідповідності товарних кодів призупинено митне оформлення понад 50 контейнерів з імпортними товарами, ініційовано проведення експертиз.

Аналіз тенденцій в проведенні експортно-імпортних операцій свідчить, що власники вантажів свідомо не надають до митних органів документи на значну частину товарів, очікуючи на послаблення режиму на митному кордоні. На сьогоднішній день в акваторіях портів Чорноморсько-Азовського басейну накопичилось кілька суден, які свідомо не розвантажуються.

Зросла також кількість вантажів, які відправляються для митного оформлення в інші регіони. У зв’язку з цим СБУ поінформувала відповідні органи і служби Російської Федерації з тим, щоб не допустити контрабандного переміщення товарів в Росію.

Протягом жовтня ц.р. через морські порти України в зоні діяльності Приморської митниці ДМС України ввезено 117 тис. тон вантажів, загальною вартістю 890 млн. грн., Південною регіональної митниці – 170 тис. тон, вартістю 730 млн. грн., Миколаївської митниці 450 тис. тон на 260 млн. грн.

За оцінкою фахівців, понад 70 відсотків вантажів ввозяться з порушенням чинного митного законодавства України, що дозволяє отримувати організаторам контрабандних оборудок надприбутки у вигляді несплачених митних платежів у розмірі понад 100 млн. грн. щомісячно, а відтак наносити економічні збитки державі.

Зокрема, механізми вчинення контрабандних акцій полягають в незаконному звільненні більшої частини вантажу від митного контролю, недекларуванні вантажу, приховуванні відомостей щодо кількості, вартості та найменування товарів.

Служба безпеки України заявляє, що операція “Цунамі” є довготривалою. Її метою є проведення узгоджених з іншими відомствами активних заходів для виявлення злочинних намірів організованих злочинних угруповань, попередження і припинення контрабандних акцій, встановлення та затримання лідерів та учасників злочинних груп, а також їх корумпованих зв’язків в органах влади.