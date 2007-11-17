Україна і Молдова склали графік першочергових проблем

У Міністерстві закордонних справ України під головуванням заступника міністра закордонних справ Костянтина ЄЛІСЄЄВА та заступника міністра економіки і торгівлі Республіки Молдова Віорела МЕЛНИКА відбулися двосторонні консультації з узгодження Графіку вирішення першочергових питань українсько-молдовських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, сторони обговорили проект документа і домовилися про необхідність продовжити консультаційний процес для остаточного узгодження його тексту.