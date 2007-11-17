Через негоду без електрики залишилися 265 населених пунктів

У ніч на 17 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади у вигляді мокрого снігу, дощу та пориви вітру) у 8 областях сталося знеструмлення 265 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Тернопільській області без електропостачання залишилися 93 н.п., Київській - 47 н.п., Львівській - 47 н.п., Хмельницькій - 35 н.п., Миколаївській - 15 н.п., Рівненській - 14 н.п., Чернігівській - 11 н.п. та Житомирській - 3 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.