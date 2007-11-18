Україна виконає умову ЄС, хоча Яценюк і не в захваті

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Україна скасує візовий режим для громадян Болгарії і Румунії після ратифікації та імплементації угоди про спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом.

Про це А.ЯЦЕНЮК повідомив кореспонденту УНІАН.

«Спочатку ратифікуємо угоду, імплементуємо її положення, а після того будемо приймати рішення щодо надання безвізового режиму. Це синхронні речі», - сказав міністр.

Він повідомив, що вже підготовлено проект рішення Кабінету Міністрів, який передбачає набуття чинності постанови уряду про скасування віз для громадян Болгарії та Румунії після ратифікації і імплементації положень угоди про спрощення візового режиму з ЄС.

А.ЯЦЕНЮК ще раз наголосив, що скасування Україною віз для громадян Румунії і Болгарії є доброю волею нашої держави щодо надання аналогічного іншими країнами ЄС безвізового режиму.

«Ми не розглядаємо Європу як окремих членів, ми розглядаємо ЄС як цілісний елемент», - додав він.

Міністр ще раз зазначив, що його дивує ультимативна мова, яка лунає з боку окремих європейських чиновників щодо скасування Україною візового режиму для громадян Румунії і Болгарії.

«Будь-яка міжнародна проблематика і будь-які міжнародні відносини базуються на одному з ключових принципів – принципу взаємності», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що два роки тому Україна в односторонньому порядку ухвалила рішення про надання безвізового режиму громадянам ряду країн, зокрема, країн-членів ЄС.

«Я не в захваті від цього рішення, але воно вже було прийнято, і, на жаль, сьогодні навряд чи є можливість його переглянути», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються її ратифікувати до кінця року.

20 вересня комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в інтерв’ю газеті “Дело” заявила, що ЄС пов’язує набуття чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною зі скасуванням Україною в’їздних віз для громадян Румунії та Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року.

В той же день МЗС України заявив, що розгляд питання про запровадження безвізового режиму Румунії та Болгарії не пов’язане зі вступом у дію угоди про спрощений візовий режим між Україною та ЄС, а Представник України при ЄС Роман ШПЕК висловив обурення коментарями комісара ЄС, зазначивши, що йому “дуже прикро, що така поважна європейська інституція вдається до мови ультиматумів, шантажу при вирішенні таких питань”.

30 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив про те, що питання про можливість скасування візового режиму для громадян Румунії та Болгарії зараз проходить міжвідомче погодження, наголосивши, що це питання належить до сфери двосторонніх відносин і жодним чином не пов’язане з угодою між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

13 листопада Європарламент надав згоду на набуття чинності угод про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС. Остаточно ратифікувати цей документ має Рада міністрів ЄС.

14 листопада стало відомо, що Європейська комісія ще до підписання угоди про спрощення візового режиму з Україною проінформувала українську сторону про те, що ця угода зможе набрати чинності лише після скасування Україною віз для громадян Румунії та Болгарії, як країн, що є членами Євросоюзу.