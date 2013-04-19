США готові допомагати Україні у видобутку сланцевого газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Джон Теффт під час свого виступу на VІ Київському безпековому форумі “Безпека у небезпечному світі”, який організований фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб підтримати Україну у цій діяльності”, - сказав він.

На переконання посла, видобуток сланцевого газу може допомогти Україні стати енергетично незалежною і самодостатньою країною. Він зазначив, що для США видобуток сланцевого газу дозволяє створювати нові робочі місця, робити нижчими ціни на природний газ та електроенергію, а також збільшувати доходи до федерального і місцевого бюджетів.

“Сланцевий газ - це абсолютно, однозначно позитивна річ. Якщо все робити правильно, якщо є відповідні регулятивні норми, якщо є компанії, які дотримуються передових технологій, то це може стати однозначно позитивною річчю, як це було у США”, - додав він.

Дж.Теффт повідомив, що Україну вже відвідали три американські експерти в галузі законодавства для консультування питань видобутку сланцевого газу.