Аграріям готують збільшення фіксованого податку майже в шість разів

Міністерство доходів і зборів підготувало зміни до Податкового кодексу, що передбачають перегляд системи сплати фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) та ресурсних платежів.

Чиновники пропонують ввести з 1 січня 2014 року новий механізм сплати екологічного податку та збору за спеціальне використання води - через податкових агентів, які "отримують рентний дохід від діяльності з природними ресурсами або діяльність яких продукує джерела впливу на природу", повідомляє Коммерсант-Україна.

У їх число будуть входити суб'єкти господарювання, які продають товари в аерозольній упаковці або імпортують їх (ставка збору - 1% від митної вартості), скидають у воду продукти побутової хімії або формують відходи з полімерів, гуми, люмінесцентних ламп (1 євро / од. ), а також одержувачі гуманітарної допомоги у вигляді такої продукції (100 євро / т).

Ставка плати за користування надрами буде обчислюватися у відсотках від вартості видобутих корисних копалин - 3-7,5%, але сума платежу не повинна бути меншою нинішнього рівня - 0,34-39,3 грн / од. обсягу або ваги.

Зміни торкнуться і аграріїв. Сільгоспвиробники зараз платять фіксований податок, виходячи з нормативної грошової оцінки землі ще 1995 року. Тепер же норматив запропоновано індексувати, як це відбувається у разі сплати податку на землю. Тобто замість нинішніх платежів - у середньому 5,5 грн / га ріллі (грошова оцінка сільгоспугідь - 3674 грн / га) - доведеться платити 31 грн / га (на 1 січня 2013 року - 20,64 тис. грн). Це сумарно збільшить доходи держави на 1-1,3 млрд грн.

Необхідність реформування ФСП передбачена національним планом економічних реформ на 2013 рік.