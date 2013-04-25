Екс-менеджер банку намагався втекти за кордон з вкраденим мільйоном доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району Києва, встановлено, що аферу розробив та здійснив 24-річний менеджер банку. Скориставшись вільним доступом до банківської системи, зловмисник впродовж двох днів зняв зазначену суму з рахунків. У подальшому, переховуючись від слідства, чоловік намагався втекти з території України за фальшивими документами, однак був затриманий на прикордонній території. Під час затримання в нього було вилучено 1 млн грн.

За вказаним фактом Голосіївським райуправлінням міліції Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Прокуратурою Голосіївського району Києва до суду направлено клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.