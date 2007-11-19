”Євразійці” одержали 10 діб за розгром виставки про Голодомор

Троє активістів "Євразійського союзу молоді" (ЄСМ) засуджені до десяти діб адміністративного арешту за розгром виставки "Голодомор в Україні", повідомляє proUA.

17 листопада активісти ЄСМ увірвалися до будинку Українського культурного центру на Арбаті в Москві і почали перекидати виставкові стенди. Охоронцям вдалося затримати трьох активістів - Олександра Бовдунова, Іллю Дмитрієва і Володимира Нікітіна. Пізніше вони були відвезені міліцією до ОВС "Арбат", а їх паспортні дані передані співробітникам Служби безпеки України, під патронатом якої проходила виставка.

Прес-служба ЄСМ заявила, що вважає вирок своїм активістам "надмірно жорстоким і невиправданим". Крім того, організація подала позовні заяви проти співробітників культурного центру і представників СБУ, які, за словами "євразійців", "жорстоко побили активістів ЕСМ, завдавши їм тяжких побоїв".