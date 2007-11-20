22 листопада о 12:00 на Європейській площі (перед Українським домом) відбудеться мітинг-протест “Ніяких призів для Дюренті”.

Мета заходу – позбавити кореспондента газети “Нью Йорк Таймс” Уолтера Дюренті престижної Пулітцерівської премії , яку він отримав у Москві 1932р.

Мітинг-протест закликатиме відповідні установи позбавити Дюренті Пулітцерівської премії .

Під час мітингу будуть прийняті звернення до Колумбійського університету, який відповідає за призначення Пулітцерівської премії , відкликати премію, надану Дюренті, а також до власників газети Нью-Йорк Таймс.

Координатор акції: Іван Лозовий, випускник Колумбійського університету 1983 р.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (8-066) 544-1548.