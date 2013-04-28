У київському метро чоловік кинувся під поїзд і загинув

Як передають «Коментарі» зі слів очевидців, станція метро «Нивки» більше півгодини була закрита на вхід.

У довідковій КП «Київський метрополітен», повідомили, що чоловік сам кинувся під поїзд і загинув.

Разом з тим, в управлінні міліції метрополітену черговий не зміг озвучити причину події.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня на станції метро «Театральна» працівники метрополітену помітили на платформі жінку, якій стало погано, і вона втратила свідомість. Тоді працівники метро відразу ж викликали «швидку». Медики прибули в 19:45, проте вже в 19:47 констатували біологічну смерть жінки. Померла виявилася 52-річною жителькою столиці.