Командувач ЧФ РФ заявив про надходження нових кораблів, без згоди України

Командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Олександр Федотенков заявляє про намір включити до бойового складу флоту у 2014 році перший з шести сторожових кораблів (фрегатів) проекту 11356 «Адмірал Григорович», незважаючи на відсутність згоди України на переозброєння ЧФ РФ.

«Вже у 2013 році має бути спущений на воду, а в 2014 році прийнятий до бойового складу Чорноморського флоту новий сторожовий корабель проекту 11356 «Адмірал Григорович». Корабель стане першим у серії з шести сторожових кораблів даного проекту, оснащених корабельним комплексом великої дальності «Калібр» з високоточною крилатою ракетою», - сказав О.Федотенков сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».

За його словами, флот також розраховує одержати шість підводних човнів проекту 636. Перші три з них носитимуть назви «Новоросійськ», «Ростов-на-Дону» і «Старий Оскол». Окрім цього, до складу Чорноморського флоту РФ заплановано надходження ще семи бойових катерів різного призначення та інших кораблів, додав командувач ЧФ РФ.

Також він повідомив, що командування Чорноморського флоту РФ звернулося до головного командування ВМФ з пропозицією розпочати будівництво малих артилерійських кораблів (МАК) проекту 21630 «Буян» для ЧФ, при створенні яких використовуються «стелс»-технології. Окрім цього, ЧФ потребує нових морських і рейдових тральщиків для протимінного забезпечення пунктів базування, відзначив віце-адмірал. «Збалансований, вивірений склад дозволить нам формувати універсальні міжвидові угруповання сил для комплексного вирішення завдань», - підкреслив він.

Водночас О.Федотенков заявив, що Чорноморський флот РФ майже відновив свою постійну присутність у Середземному морі.

Фрегати проекту 11356 спроектовані у ВАТ «Північне проектний-конструкторське бюро». Головний корабель цієї серії, фрегат «Адмірал Григорович», було закладено на Прибалтійському суднобудівному заводі (ПСЗ) "Янтар" 18 грудня 2010 року, другий корабель - "Адмірал Ессен" - 8 липня 2011 року, третій - "Адмірал Макаров" - 29 лютого 2012 року. Зараз йде формування їх корпусів.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня к МЗС України заявили, що модернізація Чорноморського флоту Росії, який дислокується на території України, може відбуватися виключно на підставі двосторонньої міжурядової угоди.

“Наша позиція відома: модернізація тієї частини ЧФ, яка дислокується на території України, може відбуватися виключно на підставі підписання відповідної двосторонньої міжурядової угоди. Як я розумію, з таким підходом погоджується і російська сторона. Проте на сьогодні такий проект міжурядової угоди з боку Російської федерації не надходив”, - підкреслив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, якщо такий проект буде надано, українська сторона його неодмінно розгляне.

Раніше повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб заміна у ЧФ Росії проводилася за принципом "тип на тип" і "клас на клас". Водночас російська сторона хоче наростити потужність свого флоту на українській території.