У Маріуполі 10 тисяч метрів узбережжя завалили сміттям

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що Маріупольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою проведена перевірка в частині дотримання чинного законодавства при здійсненні державного контролю Азовською морською екологічною інспекцією.

Було встановлено, що інспекція тривалий час не реагувала на те, що невідомі особи в Жовтневому районі Маріуполя самовільно зайняли і засмітили відходами земельну ділянку водного фонду на узбережжі загальною площею 9,45 тис. кв. м.

У результаті їх неправомірної діяльності сума збитку, заподіяного державі, становила понад 50 млн грн.

Відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне заняття земельної ділянки і самовільне будівництво), ч. 1 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування. Прокуратура Маріуполя здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.

Також прокуратурою внесено подання до Морської екологічної інспекції, за результатами розгляду якого до дисциплінарної відповідальності притягають трьох посадовців.