Суддя отримала за хабарі 7 років, депутат - 5

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, суддю визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара) КК України й засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна та позбавлено права обіймати посади у судовій системі та правоохоронних органах на 3 роки. Депутата райради за пособництво у хабарництві засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. Адвокату, якого також було визнано винним у скоєнні вищезазначених злочинів, призначено покарання не пов’язане з позбавленням волі.

За словами заступника прокурора області Олександра Кобякова, задля об’єктивного та неупередженого розгляду справи Вищий спеціалізований суд України визначив підсудність розгляду цієї справи за кіровоградським судом.

Судовим слідством доведено шість епізодів отримання хабара зазначеною суддею, два з яких за пособництвом депутата райради та адвоката. Сума хабарів становила від 1500 гривень до 12 000 доларів. Як правило гроші суддя отримувала за задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд, винесення вироків непов’язаних з позбавленням волі, прискорення розгляду та задоволення позовних заяв на користь «потрібних» громадян тощо.

«Не дивлячись на це, суддя, як в суді першої інстанції, так і при апеляційному розгляді справи, своєї вини не визнала. Більш того у своїй апеляційній скарзі вказувала на те, що її дії слід кваліфікувати за ознаками адміністративного правопорушення, а не за ознаками кримінального злочину», - додав Кобяков.

Апеляційний суд наприкінці квітня залишив вирок першої інстанції без змін, вирок набув чинності.