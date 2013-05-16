Розгляд касації Ландіка знову перенесли

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс на 20 червня розгляд касаційної скарги на вирок депутату Луганської міської ради Роману Ландіку, який був умовно засуджений за побиття у липні 2011 року фотомоделі Марії Коршунової.

Як передає кореспондент УНІАН, відвідне рішення обумовлено тим, що через хворобу Ландік не зміг бути присутнім в судовому процесі. Як зазначили адвокати Ландіка, їхній підзахисний особисто бажає брати участь у розгляді скарги.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка, Роман Ландік побив Марію Коршунову.

7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 р. стало відомо, що Ландік і Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський районний суд Луганська засудив Ландіка до трьох років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки. Також суд зобов’язав Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив у силі вирок Ландіку.