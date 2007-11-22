На свіжих могилах загиблих шахтарів уже крадуть вінки

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Ніна Карпачева шокована випадком крадіжки вінків з свіжої могили загиблого гірника з шахти ім. Засядько. Про це вона повідомила сьогодні журналістам в Донецьку.

За словами Карпачової, "на одній з свіжих могил, на жаль, були вкрадені вінки для подальшого перепродажу".

"Сьогодні на кладовищі узята кожна могила під тотальний контроль і тотальну охорону. Але, на жаль, ми маємо в нашій сім`ї таких духовних виродків, які чинять саме так", - констатувала Карпачова.

Остров