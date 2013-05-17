В елітних дніпропетровських барах підслуховували і підглядали за клієнтами
13:51, 17 травня 2013Суспільство
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В елітних ресторанах, кафе і караоке-барах Дніпропетровська співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області виявили приховані камери відеоспостереження та мініатюрні дротові мікрофони.
У кафе знайшли відеокамери і заховані мікрофони / Фото : mobilnikam.net
Як повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Дніпропетровській області, дозволу на використання спеціальних технічних засобів посадовці цих закладів не отримували, тобто «діяли з порушенням чинного законодавства».
Під час обшуків правоохоронцями виявлено й вилучено приховані камери відеоспостереження, закамуфльовані під датчики руху та засоби пожежної сигналізації, а також мініатюрні дротові мікрофони.
Проведеним експертним дослідженням вилучена техніка визнана спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.
За цим фактом слідчими СБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, передбачене ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу.
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