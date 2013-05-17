В елітних дніпропетровських барах підслуховували і підглядали за клієнтами

Як повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Дніпропетровській області, дозволу на використання спеціальних технічних засобів посадовці цих закладів не отримували, тобто «діяли з порушенням чинного законодавства».

Під час обшуків правоохоронцями виявлено й вилучено приховані камери відеоспостереження, закамуфльовані під датчики руху та засоби пожежної сигналізації, а також мініатюрні дротові мікрофони.

Проведеним експертним дослідженням вилучена техніка визнана спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

За цим фактом слідчими СБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, передбачене ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу.