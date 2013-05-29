S&P прогнозує зростання ВВП України від 0,5 до 1%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з напряму «Суверенні рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллінан у ході конференції про перспективи розвитку українського боргового ринку.

«Фінансові проблеми продовжуватимуться. Буде складно Україні дістати фінансову підтримку. У цьому наша стурбованість. Економіка може продовжити знижуватися, що може вплинути на Україну», - сказав Куллінан.

За його словами, за несприятливого розвитку ситуації зростання ВВП України може становити в поточному році не вище як 0,5%.

Нагадаємо, опитані в травні агентством УНІАН провідні економічні експерти повідомили, що чекають зростання валового внутрішнього продукту країни за підсумками 2013 року на рівні не більш як 1,5%.

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Довідка УНІАН. ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з 1-м кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року). При цьому порівняно з 4-м кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.Реальный ВВП в 2012 році зріс на 0,2% і становив 1,409 трлн грн.

Згідно з урядовим прогнозам, зростання ВВП за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Разом з тим, Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання ВВП.

У травні поточного року міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 1,1%, а Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спрогнозував зниження ВВП на 0,5%.

У квітні Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання ВВП України в поточному році до 1,0% з 3,5%.