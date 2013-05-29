Експерт: 6 найбільших фінансово-промислових груп не сплатили 14 млрд. грн. податків

Шість найбільших фінансово-промислових груп не сплатили до державного бюджету податків на суму приблизно у 14 мільярдів гривень. Про це в ефірі «5 каналу» заявив фінансовий аналітик Мар’ян Заблоцький.

«Це приблизна оцінка, отримана неформальними каналами, вона не претендує на абсолютну точність і охоплює приблизно шість найбільших фінансово-промислових груп. Насправді цифра дійсно звучить грандіозно – 14 мільярдів, але в масштабах всього бюджету, вона дійсно не є значною», - зазначив Заблоцький.

«Є різні схеми ухиляння від податків, вони в основному полягають у використанні різних підприємств, які користуються пільговими мережами оподаткування, або є схеми, коли деколи підприємства продають продукцію за кордон по заниженим цінам – звідси, приблизно, можна вирахувати скільки ухиляються від податків», - додав аналітик.