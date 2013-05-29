Є і розумово відсталі: Табачник прокоментував кліп «Привіт, Америка»

«Якщо в Україні студентський квиток має 2 мільйони 200 тисяч осіб, то я можу сказати, що серед них є і розумово відсталі. І невиховані люди. І навіть ті, можна припустити, хто потребує допомоги лікаря. Ну, що зробиш?», – цитує міністра Радіо Свобода.

При цьому він зауважив, що скандального відео не бачив.

«Ну, навіщо мені кліпи дивитися? Якась божевільна людина розважається, а я буду це дивитись?», – підсумував головний освітянин.

Курсова робота студента-третьокурсника «Привіт, Америка» є музичним кліпом, переважну частину якого складає низькоякісне еротичне домашнє відео. У титрах відео вказані викладачі і назва вишу. Лише за добу цей кліп набрав понад 100 тисяч переглядів в інтернеті.