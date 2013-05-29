Є і розумово відсталі: Табачник прокоментував кліп «Привіт, Америка»
17:09, 29 травня 2013Суспільство
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Міністр освіти і науки Дмитро Табачник не радить серйозно ставитися до скандального відео «Привіт, Америка» студента Київського національного університету культури і мистецтв Назарія Павелеси.
Табачник не дивився скандального кліпу
«Якщо в Україні студентський квиток має 2 мільйони 200 тисяч осіб, то я можу сказати, що серед них є і розумово відсталі. І невиховані люди. І навіть ті, можна припустити, хто потребує допомоги лікаря. Ну, що зробиш?», – цитує міністра Радіо Свобода.
При цьому він зауважив, що скандального відео не бачив.
«Ну, навіщо мені кліпи дивитися? Якась божевільна людина розважається, а я буду це дивитись?», – підсумував головний освітянин.
Курсова робота студента-третьокурсника «Привіт, Америка» є музичним кліпом, переважну частину якого складає низькоякісне еротичне домашнє відео. У титрах відео вказані викладачі і назва вишу. Лише за добу цей кліп набрав понад 100 тисяч переглядів в інтернеті.
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