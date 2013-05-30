Екологи просять прокуратуру врятувати ведмедя

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного екологічного центру України.

За даними екологів, тварина утримується у невеликій клітці в жахливих умовах, попри те, що власники зобов’язані утримувати тварину у спеціальному вольєрі, мати відповідний дозвіл від Мінекології та ветеринарні документи, які регулюють перебування дикої тварини у неволі. Окрім того, як наголошують екологи, враховуючи поширену незаконну торгівлю дикими тваринами в Україні, власники мають довести законність набуття дикої тварини у власність.

Екологи зазначили, що будуть боротись за те, щоб тварину направили до Синевирського реабілітаційного центру для бурих ведмедів.

За даними НЕЦУ, на території України в природних умовах залишилося лише близько 200 особин ведмедя бурого через знищення природного ареалу його існування та браконьєрство. У приватних звіринцях, пересувних зоопарках, пересувних цирках, біля кафе, на базах відпочинку утримується до 300 ведмедів. В Україні ведмідь бурий є видом, що зникає. Він занесений до Червоної книги України, Червоного списку МСОП (Міжнародний союз охорони природи), CITES (Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення) та охороняється Бернською конвенцією.