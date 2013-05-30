Менеджер з працевлаштування ошукував моряків, які хотіли піти в рейс

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники карного розшуку Портофранківського відділу міліції Одеси викрили працівника морського агентства з працевлаштування моряків. «67-річний одесит, працюючи менеджером крюїнгової компанії, почав свою протиправну діяльність в 2009 році, коли вперше взяв гроші у моряків за відправлення в рейс», - повідомили у відділі. З 2009 по 2012 роки під виглядом організації працевлаштування на судна чоловік шахрайським шляхом, таємно від керівників фірми, оволодів грошима 40 моряків, одержуючи з кожного від 500 до 1 тис. дол. Менеджер гарантував клієнтам працевлаштування впродовж місяця. Знаходячи потрібні слова і користуючись ім'ям компанії, але, не підписуючи жодного документа з моряками, привласнював одержані гроші, не збираючись виконувати взяті на себе зобов'язання.

Під час слідства встановлено, що менеджер ошукав 40 громадян, у яких він виманив гроші в сумі більш як 300 тисяч гривень.

«Як з'ясувалося, керівництво фірми не знало про способи заробітку свого підлеглого. Директора агентства шокувала інформація про суми і чисельність людей, які пройшли через руки менеджера і згодом звернулися до правоохоронних органів», - повідомили у відділі.

Після того як міліція почала роботу за заявами ошуканих громадян, менеджер спробував втекти від відповідальності, змінивши номер мобільного телефону і оформивши лікарняний. Незабаром його місцезнаходження було встановлене, і він добровільно з'явився в міліцію, де зізнався у скоєнні злочину. Як виявилось, грошей у нього вже немає, також немає будь-якого майна, яке могло б покрити шкоду, завдану потерпілим.

Цього тижня стосовно 67-річного одесита почато кримінальне провадження за ч.ч. 1 і 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.