Забіг на шпильках зібрав більше журналістів, аніж учасників (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, ця акція зібрала більше журналістів, аніж учасників — в акції взяли участь трохи більше 10 учасниць.

Перемогу здобула продавець Наталія Бутенко. Незважаючи на висоту підборів у 10-12 см, вона першою прийшла до фінішу. Дівчина отримала сертифікат на ремонт взуття на суму 300 грн.

Потім учасники акції перемістилися до міської ради. Перед будівлею вони виставили валянки, калоші і лапті, вважаючи їх взуттям, що дозволяє ходити тротуарами Чернігова. Учасниці акції, що швидше була схожою на флеш-моб, пройшли під музику проїжджою частиною вулиці (рух транспорту був тимчасово призупинений), а потім влаштували нетривалі танці. Щоправда, замість анонсованого ходіння у взутті без підборів, більшість дівчат були на шпильках і дефілювали вулицею, як подіумом. Їхні запрошення перехожих приєднатися до акції виявилися безрезультатними.

Учасниці акції підтримали резолюцію, в якій стан тротуарів у місті назвали "катастрофічним" і вимагали провести ремонт. В управлінні житлово-комунального господарства міської ради, існуючий стан тротуарів пояснили обмеженим фінансуванням. Але повідомили, що цього року планується ремонт тротуарів двох центральних вулиць Чернігова.

Акцію "Забіг на шпильках" і "модне дефіле у валянках, калошах, лаптях тощо" перед міською радою організували активістки різних громадських організацій. Свій протест вони назвали неполітичним. Жінки висловили переконання, що їхні неординарні дії привернуть увагу керівництва міста і спонукають вжити заходів, аби тротуари в Чернігові дозволяли ходити по них на високих підборах.