На півдні та сході України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Відповідне попередження розміщено на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

Також повідомляється, що в східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде висока (4 класу), місцями – надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.