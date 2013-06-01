На півдні та сході України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
00:34, 01 червня 2013Суспільство
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Упродовж 31 травня - 6 червня у Криму, Херсонській та Миколаївській областях утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Відповідне попередження розміщено на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.
Також повідомляється, що в східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде висока (4 класу), місцями – надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
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