На півдні та сході України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

00:34, 01 червня 2013
Суспільство
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Упродовж 31 травня - 6 червня у Криму, Херсонській та Миколаївській областях утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Відповідне попередження розміщено на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

Також повідомляється, що в східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде висока (4 класу), місцями – надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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