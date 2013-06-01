Головлікаря санаторію, де загинула дитина, не можуть затримати через погане здоров’я

Як повідомляє прес-служба кримського управління МВС, таке рішення ухвалено після вивчення вилученої в ході обшуку в санаторії документації.

Разом із тим, головлікар санаторію не може бути затриманий через погане здоров'я. "Співробітники міліції отримали медичний висновок про неможливість за станом здоров'я утримання головного лікаря санаторію в умовах ізоляції, до нього буде застосовано запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою", - заявили в УМВС.

Як повідомляв УНІАН, 10-річна дівчинка загинула і 11-річна перебуває в лікарні з травмами після обвалення балкона санаторію "Юність". Трагедія сталася ввечері 30 травня. Частина балкона звалилася з 3-го поверху, коли на нього вийшли троє дітей.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

«Юність» підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України. Санаторій знаходився в "чорному" списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця - в аварійному стані. Влада Криму два роки поспіль просила МОЗ України передати санаторій у підпорядкування Радміну АРК, але отримала відмову.

Після НП у Криму перевірять безпеку всіх дитячих санаторіїв.