Після смерті дитини в Криму перевірять усі дитячі санаторії

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

«Вже дано всі відповідні доручення про перевірку дитячих установ. Перевірка покаже, які там умови, які вживаються заходи щодо забезпечення безпечного перебування дітей», — сказав перший віце-прем'єр-міністр Криму Павло Бурлаков.

При цьому, в першочерговому порядку перевірки пройдуть в 15 об'єктах розміщення, які Міністерство курортів і туризму Криму в 2012 році не рекомендувало для відпочинку і оздоровлення, серед них була й «Юність».

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Як повідомляв УНІАН, 10-річна дівчинка загинула і 11-річна перебуває в лікарні з травмами після обвалення балкона санаторію «Юність». Трагедія сталася увечері 30 травня. Частина балкона обвалилася з 3-го поверху, коли на нього вийшли троє дітей.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

«Юність» підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України. Санаторій був у «чорному» списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані.

Влада Криму два роки поспіль просила Мінохоронздоров'я України передати санаторій в підпорядкування Радміну, але медики відповіли відмовою.