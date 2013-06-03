Українські аграрії завершили весняну посівну

Вітчизняні аграрії нарешті завершили весняно-польові роботи. Так, сільгоспвиробники засіяли 8189 тисяч гектарів. Вся посівна площа під урожай 2013 року склала 27,6 мільйона гектарів, що на 0,4% більше, ніж торік. Площі ж зернових культур складають 16,2 мільйона гектарів, або 58,8% у структурі посівних площ. Тому аграрії можуть розраховувати на високий урожай.

Цього року аграрії через погодні умови були змушені проводити посівну в гранично стислі терміни. Однак сільгоспвиробники встигли завершити весняно-польові роботи в оптимальні агротехнологічні терміни. Так, сьогодні, за даними регіонів, процес завершився у всіх регіонах країни.

Ярі зернові та зернобобові культури посіяні на площі 8189 тисяч га. Ранні зернові та зернобобові висаджені на площі 2831 тисяч га. З них ячменю – 2206 тисяч га, ярої пшениці – 152 тисячі га, вівса – 260 тис. га, і гороху – 199 тис. га.

Кукурудза на зерно посіяна на площі 4795 тис. га, що на 2% більше попереднього прогнозу. Також збільшено посівні площі цукрових буряків – 306 тис. га, або 106% від прогнозу; соняшнику – 4089 тис. га, або 103%; і рису – 25 тис. га, або 106%. Також посіяно 96 тис. га проса, 200 тис. га гречки, 142 тис. га сорго і 1367 тис. га сої.

Зараз стан посівів залишається переважно хорошим і задовільним. У той же час, високі температури повітря і дефіцит вологи, особливо в південних регіонах, дещо негативно впливають на ріст і розвиток рослин.

Однак у аграріїв є всі підстави сподіватися на високий урожай. Зокрема, у сільгоспвиробників в наявності є 1,3 мільйона тонн мінеральних добрив, що на 13% більше, ніж торік. У ході весняно-польових робіт під сільськогосподарські культури внесено 1,1 мільйона тонн поживних речовин мінеральних добрив, що складає в середньому 58 кг на 1 га посівної площі. Також сільгосптоваровиробники в повному обсязі забезпечені засобами захисту рослин, що дозволило обробити пестицидами площу 25,5 мільйона га.

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, коментуючи завершення посівної, зазначив, що тепер необхідно доглядати за посівами згідно всім агротехнологічними вимогам. Тоді можна розраховувати на високий урожай.

«Весняно-польові роботи поточного року, незважаючи на досить пізню весну, пройшли організовано і з дотриманням агротехнологічних строків. Ми збільшили посівні площі під деякими культурами, забезпечили аграріїв всім необхідним – насінням, добривами, технікою тощо. Тепер потрібно правильно доглядати за посівами, щоб зібрати високий урожай. І я сподіваюся, що так і буде», – підкреслив Микола Присяжнюк.