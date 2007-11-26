Черновецький відсвяткував день народження

В неділю, 25 листопада, столичному градоначальникові Леоніду Черновецькому виповнилося 56 років.

Особливих приготувань і великої вечірки він влаштовувати не став, вирішив відзначити чергову річницю традиційно разом з дітьми і внуками, пише газета "Сегодня". "Додзвонитися до нього було практично неможливо, напевно, приймав багато поздоровлень. Особисто від себе подарую книгу про кращі битви світу", - розповів близький до сім`ї іменинника депутат Київради Сергій Березенко. Оскільки мер - людина не бідна, при цьому він не раз заявляв, що дорогі подарунки не приймає, то депутати і чиновники планують дарувати йому щось просте і миле серцю. Наприклад, депутати його фракції вирішили купити картину з краєвидом Києва. Свою книгу "Крах партійного колоса" (про розвал СРСР) з автографом при зустрічі подарує і Іван Салій, у минулому заступник голови КМДА. Чи є в цьому якийсь натяк, колишній заступник мера не сказав. Зате зізнався, що думав подарувати хорошу дорогу випивку, але мер не п`є, так що сенсу не було.